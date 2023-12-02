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2 грудня 2023, 10:09

Більшість російських олігархів збільшили свої статки протягом року — рейтинг Bloomberg

Більшість олігархів з рф змогли збільшити власні статки з початку 2023 року. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Більшість олігархів з рф змогли збільшити власні статки з початку 2023 року.
Фото: pixabay.com

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До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян. Загалом, з початку 2023 року статки найбагатших бізнесменів росії збільшилися на $38,575 млрд.

Хто потрапив до першої сотні рейтингу

  • Володимир Потанін з початку року збільшив свої статки на $2,11 млрд, загальні статки — $30,7 млрд (47 місце).
  • Леонід Міхельсон збільшив статки на $2,71 млрд, загальні статки — $27,3 млрд (52 місце).
  • Вагіт Алекперов збільшив статки на $9,14 млрд, загальні статки — 24,5 млрд (62 місце).
  • Володимир Лісін збільшив статки на $3,07 млрд за рік, загальні статки — 22,9 млрд (72 місце).
  • Алішер Усманов збільшив статки на $1,87 млрд, загальні статки — 20,3 млрд (82 місце).
  • Олексій Мордашов збільшив статки на $618 млн, загальні статки — 19,3 млрд (88 місце).

Інші, хто не потрапив до сотні рейтингу, також заробили

  • Андрій Мельниченко збільшив статки на $4,03 млрд; загальні статки — $17,2 млрд (105 місце).
  • Михайло Прохоров збільшив статки на $1,81 млрд, загальні статки — $15 млрд доларів (125 місце).
  • Геннадій Тимченко збільшив статки на $2,69 млрд, загальні статки — $14,5 (133 місце).
  • Михайло Фрідман збільшив статки на $652 млн, загальні статки — $12 млрд (158 місце).
  • Дмитро Риболовлєв збільшив статки на $1,09 млрд, загальні статки — $11,1 млрд (179 місце).
  • Леонід Федун збільшив статки на $3,89 млрд, загальні статки — $9,76 млрд (222 місце).
  • Андрій Гурьєв збільшив статки на $536 млн, загальні статки — $9,63 млрд (230 місце).
  • Віктор Рашников збільшив статки на $885 млн, загальні статки — $9,42 млрд (235 місце).
  • Роман Абрамович збільшив статки на $132 млн, загальні статки — $7,95 млрд (293 місце).
  • Герман Хан збільшив статки на 309 млн, загальні статки — $7,88 млрд (296 місце).
  • Алєксандр Абрамов збільшив статки на $747 млн, загальні статки — $7,14 (329 місце).
  • Андрій Скоч збільшив статки на $1,04 млрд, загальні статки — $6,60 млрд (373 місце).
  • Алєксєй Кузьмічов збільшив статки на $351 млн, загальні статки — $5,77 млрд (444 місце).
  • Пьотр Авен збільшив статки на $461 млн, загальні статки — $5,76 млрд (445 місце).
  • Сергій Галицький збільшив статки на $706 млн, загальні статки — $5,44 млрд (481 місце).
  • Сергій Попов збільшив статки на $699 млн, загальні статки — $5,28 млрд (499 місце).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що російські мільярдери, затиснуті міжнародними санкціями та зіткнувшись із тиском з боку Володимира Путіна з вимогою репатріювати свої багатства, вивели активи на десятки мільярдів з Європи після вторгнення в Україну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
zxcvb1979
zxcvb1979
2 грудня 2023, 11:28
#
Это не наличные деньги,а стоимость активов.Захочешь их продать цена будет в 2 раза меньше.
+
+30
milon
milon
2 грудня 2023, 13:39
#
В любом случае активы выросли
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
2 грудня 2023, 13:03
#
Все, що потрібно знати про антиросійські санкції.
+
0
litmax
litmax
2 грудня 2023, 19:44
#
Санкції - річь можлива і навіть ефективна проти малої країни розміром з Молдову, обкласти санкціями найбільшу країну світу із багато мільярдними активами ще й за межами росії в країнах розвиненого світу справа гіпер складна. Між іншим головні постулати капіралізму і приватної власності явно не на боці санкціонерів. Санкції - рішення правильне, але цілком політичне, а політика зазвичай програє великим грошам.
+
0
Vorlock
Vorlock
2 грудня 2023, 23:11
#
Тоді питаня за що гинуть українські Івасики ?
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