Більшість російських олігархів збільшили свої статки протягом року — рейтинг Bloomberg

Більшість олігархів з рф змогли збільшити власні статки з початку 2023 року. Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

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До загального рейтингу, що складається з 500 мільярдерів, увійшло 25 росіян. Загалом, з початку 2023 року статки найбагатших бізнесменів росії збільшилися на $38,575 млрд.

Хто потрапив до першої сотні рейтингу

Володимир Потанін з початку року збільшив свої статки на $2,11 млрд, загальні статки — $30,7 млрд (47 місце).

Леонід Міхельсон збільшив статки на $2,71 млрд, загальні статки — $27,3 млрд (52 місце).

Вагіт Алекперов збільшив статки на $9,14 млрд, загальні статки — 24,5 млрд (62 місце).

Володимир Лісін збільшив статки на $3,07 млрд за рік, загальні статки — 22,9 млрд (72 місце).

Алішер Усманов збільшив статки на $1,87 млрд, загальні статки — 20,3 млрд (82 місце).

Олексій Мордашов збільшив статки на $618 млн, загальні статки — 19,3 млрд (88 місце).

Інші, хто не потрапив до сотні рейтингу, також заробили

Андрій Мельниченко збільшив статки на $4,03 млрд; загальні статки — $17,2 млрд (105 місце).

Михайло Прохоров збільшив статки на $1,81 млрд, загальні статки — $15 млрд доларів (125 місце).

Геннадій Тимченко збільшив статки на $2,69 млрд, загальні статки — $14,5 (133 місце).

Михайло Фрідман збільшив статки на $652 млн, загальні статки — $12 млрд (158 місце).

Дмитро Риболовлєв збільшив статки на $1,09 млрд, загальні статки — $11,1 млрд (179 місце).

Леонід Федун збільшив статки на $3,89 млрд, загальні статки — $9,76 млрд (222 місце).

Андрій Гурьєв збільшив статки на $536 млн, загальні статки — $9,63 млрд (230 місце).

Віктор Рашников збільшив статки на $885 млн, загальні статки — $9,42 млрд (235 місце).

Роман Абрамович збільшив статки на $132 млн, загальні статки — $7,95 млрд (293 місце).

Герман Хан збільшив статки на 309 млн, загальні статки — $7,88 млрд (296 місце).

Алєксандр Абрамов збільшив статки на $747 млн, загальні статки — $7,14 (329 місце).

Андрій Скоч збільшив статки на $1,04 млрд, загальні статки — $6,60 млрд (373 місце).

Алєксєй Кузьмічов збільшив статки на $351 млн, загальні статки — $5,77 млрд (444 місце).

Пьотр Авен збільшив статки на $461 млн, загальні статки — $5,76 млрд (445 місце).

Сергій Галицький збільшив статки на $706 млн, загальні статки — $5,44 млрд (481 місце).

Сергій Попов збільшив статки на $699 млн, загальні статки — $5,28 млрд (499 місце).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що російські мільярдери, затиснуті міжнародними санкціями та зіткнувшись із тиском з боку Володимира Путіна з вимогою репатріювати свої багатства, вивели активи на десятки мільярдів з Європи після вторгнення в Україну.