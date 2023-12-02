Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 331 110 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 грудня 2023, 9:01
Втрати ворога за 1 грудня: 1070 російських окупантів, 7 танків та 18 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 331110 (+1070) осіб,
- танків — 5571 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 10385 (+13) од,
- артилерійських систем — 7941 (+10) од,
- РСЗВ — 913 (+1) од,
- засоби ППО — 602 (+0) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5994 (+18),
- крилаті ракети — 1568 (+1),
- кораблі/катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10410 (+11) од,
- спеціальна техніка — 1138 (+1)
Джерело: Мінфін
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