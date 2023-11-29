До закриття міжбанку курс долара виріс на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 2 копійки у купівлі та продажу.
29 листопада 2023, 17:40
Курс валют на вечір 29 листопада: на міжбанку євро подорожчало на 2 копійки
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Відкриття 29 листопада
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Закриття 29 листопада
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Зміни
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36,36/36,38
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36,37/36,39
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1/1
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39,92/39,93
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39,94/39,95
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,23−37,70 грн. Євро купують за 40,50 грн., а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,47−37,55 євро — 40,85−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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