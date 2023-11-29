Курс валют на вечір 29 листопада: на міжбанку євро подорожчало на 2 копійки

До закриття міжбанку курс долара виріс на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 2 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 29 листопада Закриття 29 листопада Зміни долар 36,36/36,38 36,37/36,39 1/1 євро 39,92/39,93 39,94/39,95 2/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,23−37,70 грн. Євро купують за 40,50 грн., а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,47−37,55 євро — 40,85−41,00 грн.

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