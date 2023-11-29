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29 листопада 2023, 14:13

Аграрії цьогоріч отримали кредити на понад 67 мільярдів

З початку року 12,7 тисяч агрогосподарств одержали 67,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» 9,8 тисячі агропідприємств профінансовано на 38,7 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

З початку року 12,7 тисяч агрогосподарств одержали 67,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток.
Фото: pixabay.com

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Найбільший обсяг

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська — 11,1 млрд гривень виділено для 937 підприємств;
  • Дніпропетровська — 6,2 млрд гривень — для 813;
  • Вінницька — 6,04 млрд гривень — для 1 441;
  • Черкаська — 5,31 млрд гривень — для 495;
  • Кіровоградська — 4,89 млрд гривень — для 1 688;
  • Одеська — 4,4 млрд гривень — для 1 099.

«Доступні кредити 5−7-9»

За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше кредитів отримали підприємства таких областей:

  • Кіровоградська — 4,14 млрд гривень виділено для 1 337 господарств;
  • Вінницька — 3,9 млрд гривень — для 1 084 господарств;
  • Одеська — 3,7 млрд гривень — для 885;
  • Київська — 3,65 млрд гривень — 746 господарств.

Нагадаємо

Аграрії можуть отримати кредит за програмою «Доступні кредити 5−7-9» у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
29 листопада 2023, 14:44
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Повернуть землею.
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