З початку року 12,7 тисяч агрогосподарств одержали 67,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» 9,8 тисячі агропідприємств профінансовано на 38,7 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
29 листопада 2023, 14:13
Аграрії цьогоріч отримали кредити на понад 67 мільярдів
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Найбільший обсяг
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 11,1 млрд гривень виділено для 937 підприємств;
- Дніпропетровська — 6,2 млрд гривень — для 813;
- Вінницька — 6,04 млрд гривень — для 1 441;
- Черкаська — 5,31 млрд гривень — для 495;
- Кіровоградська — 4,89 млрд гривень — для 1 688;
- Одеська — 4,4 млрд гривень — для 1 099.
«Доступні кредити 5−7-9»
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» найбільше кредитів отримали підприємства таких областей:
- Кіровоградська — 4,14 млрд гривень виділено для 1 337 господарств;
- Вінницька — 3,9 млрд гривень — для 1 084 господарств;
- Одеська — 3,7 млрд гривень — для 885;
- Київська — 3,65 млрд гривень — 746 господарств.
Нагадаємо
Аграрії можуть отримати кредит за програмою «Доступні кредити 5−7-9» у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
Джерело: Мінфін
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