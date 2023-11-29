Аграрії цьогоріч отримали кредити на понад 67 мільярдів

З початку року 12,7 тисяч агрогосподарств одержали 67,6 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» 9,8 тисячі агропідприємств профінансовано на 38,7 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.