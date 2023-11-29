З початку року введення житла в експлуатацію збільшилося на 13% — Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-вересня 2023 року збільшилося на 13% порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до 5,45 млн кв. м. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Так, у містах з початку року введено в експлуатацію 3,26 млн кв. м житла (59,8% загального обсягу), у сільській місцевості - 2,19 млн кв. м.

Загалом за звітний період в експлуатацію введено 66,5 тис. квартир, що на 9,2% більше, ніж у січні-вересні 2022 року. При цьому 16 тис. квартир було запроваджено в одноквартирних будинках, 50,5 тис. — у багатоквартирних.

Де найбільше введено житла в експлуатацію

За підсумками дев'яти місяців найбільше житла введено у:

Київській області (понад 1 млн кв. м, 18,5% від загального обсягу),

у Києві (837,9 тис. кв. м, 15,4%),

Львівській області (542,3 тис. кв. м),

Вінницькій області (506,8 тис. кв. м),

Івано-Франківській області (402,3 тис. кв. м),

Закарпатській області (263,1 тис. кв. м).

Зростання обсягів введення житла

Зростання обсягів введення житла зафіксовано в усіх регіонах України, крім п'яти областей.

Найбільший приріст минулого року показала Харківська область, де у січні-вересні введено 186,4 тис. кв. м, що на 385,8% перевищує показник аналогічного торішнього періоду.

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Падіння обсягів введення житла

Водночас у п'яти областях зафіксовано падіння обсягів запровадженого житла. Так, на Одещині введено 217,6 тис. кв. м, що на 57,2% менше, ніж у січні-вересні 2022 року, у Полтавській — 105 тис. кв. м (-46,8%), Запорізькій — 7,9 тис. кв. м житла (-25,3%), Чернігівській — 47,2 тис. кв. м (-21,6%), у Житомирській — 79,5 тис. кв. м (-11,1%).

У Держстаті зазначили, що дані наведені з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

Також інформація наводиться без урахування тимчасово окупованих рф територій та частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.