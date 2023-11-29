Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 327 580 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 листопада 2023, 8:28
Втрати ворога за 28 листопада: 1140 російських окупантів 15 танків та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 327580 (+1140) осіб,
- танків — 5538 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 10312 (+27) од,
- артилерійських систем — 7908 (+32) од,
- РСЗВ — 910 (+3) од,
- засоби ППО — 600 (+3) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5944 (+39),
- крилаті ракети — 1567 (+2),
- кораблі/катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10348 (+46) од,
- спеціальна техніка — 1121 (+8)
Джерело: Мінфін
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