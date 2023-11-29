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29 листопада 2023, 10:00

ПУМБ видав кредити ФОП на суму більше 450 млн грн

Сума виданих кредитів Першим Українським Міжнародним Банком (ПУМБ) у рамках онлайн-позики «всеБІЗНЕС» перевищила позначку у 450 млн грн.

«всеБІЗНЕС» — відносно нова позика у банку, створена спеціально для ФОП, оформивши яку власник бізнесу може отримати до 750 тис. грн. на розвиток власної справи.

ПУМБ потурбувався про те, аби позика враховувала головний запит підприємців на зручність та мобільність, тож подати заявку та отримати кошти можна повністю дистанційно, не витрачаючи час на відвідування відділень.

Сьогодні не кожен мікро бізнес здатен долати виклики, виникаючі у щоденній бізнес-діяльності, за рахунок власних оборотних коштів. Кредитні ж гроші допомагають легко та вчасно не тільки розраховуватися з постачальниками, розширювати асортимент товарів або купувати обладнання, а й відкривати нові напрямки.

Іншою перевагою онлайн-кредиту є й те, що розраховувати на додаткове фінансування у ПУМБ можуть не тільки підприємці зі стажем, а й навіть ті, які нещодавно започаткували власну справу.

Нагадаємо, кредитування мікро сегменту банк розпочав минулої осені. Сьогодні «всеБІЗНЕС» найзатребуваніший кредит серед клієнтів ФОП: ним скористались майже три тисячі українських підприємців.

Джерело: Мінфін
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