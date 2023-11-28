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28 листопада 2023, 9:02

Китай досягне річного зростання економіки на рівні 5% — керівник центробанку КНР

Економіка Китаю продовжує набирати обертів у відновленні й за підсумками року досягне встановленого урядом показника зростання у 5%. Про це заявив голова Народного банку (центробанку) Китаю Пань Гуншен, повідомляє Сіньхуа.

Економіка Китаю продовжує набирати обертів у відновленні й за підсумками року досягне встановленого урядом показника зростання у 5%.
Фото: pixabay.com

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«Я впевнений, що Китай матиме здорове і стійке зростання у 2024 році та в наступні роки, а китайська економіка збереже високу стійкість завдяки своїм сильним сторонам, таким як здатність до інновацій, великий ринок, хороша інфраструктура, добре налагоджені промислові ланцюжки, забезпечені та добре освічені людські ресурси» — зазначив Гуншен.

За його словами, потрібно більше зосередитись на покращенні економічної структури та формуванні нових драйверів зростання, щоб якнайшвидше завершити тривалий і складний шлях економічної трансформації.

Пом’якшення монетарної політики

Голова Ц Б Китаю заявив, що центробанк продовжуватиме пом’якшувати монетарну політику, щоб підтримати економіку, та відзначив роль Гонконгу як одного з головних міжнародних фінансових центрів світу.

«Ми віримо, що з усіма його сильними сторонами, сприятливим політичним середовищем і талановитим та працьовитим народом статус Гонконгу як міжнародного фінансового центру буде ще більше зміцнюватися», — додав він.

Що кажуть експерти

Водночас ряд західних фахівців мають сумніви щодо досяжності цільового показника річного зростання китайської економіки у 5% з огляду на низку проблем.

Вони, зокрема, вказують на повільне відновлення після пандемії COVID-19 внутрішнього споживання і промислового виробництва, суттєве зменшення експорту, а також кризу на ринку нерухомості.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Китай хоче надати щонайменше 1 трлн юанів ($137 млрд) для реалізації плану подолання найбільшого за останні десятиліття спаду на ринку нерухомості.

Джерело: Мінфін
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