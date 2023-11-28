До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.
28 листопада 2023, 17:36
Курс валют на вечір 28 листопада: євро на міжбанку різко пішло вгору
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Відкриття 28 листопада
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Закриття 28 листопада
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Зміни
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36,27/36,29
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36,36/36,38
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9/9
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39,67/39,68
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39,92/39,94
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25/26
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,70 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,05 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,60, євро — 40,81−40,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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