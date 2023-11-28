Курс валют на вечір 28 листопада: євро на міжбанку різко пішло вгору

До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та на 26 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 28 листопада Закриття 28 листопада Зміни долар 36,27/36,29 36,36/36,38 9/9 євро 39,67/39,68 39,92/39,94 25/26

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,70 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,05 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,60, євро — 40,81−40,90 грн.

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