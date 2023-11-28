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28 листопада 2023, 19:13

Спрощення ведення бізнесу: Кабмін відмовився від паперових гарантій на побутову техніку

Документи на надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки, мобільних телефонів, та інших технічно складних побутових товарів в Україні будуть оцифровуватися і зберігатися на сайтах виробників. Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки.

Документи на надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки, мобільних телефонів, та інших технічно складних побутових товарів в Україні будуть оцифровуватися і зберігатися на сайтах виробників.
Фото: pixabay.com

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Відповідну постанову «Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів» ухвалили на засіданні Кабміну 28 листопада 2023 року.

Що змінює цей документ

Споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

Також зазначається, що зменшується навантаження на бізнес за рахунок скасування паперових форм (9 форм), які продавці зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

«Такі зміни уряд ухвалив задля спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу», — йдеться в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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