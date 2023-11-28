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28 листопада 2023, 18:32

«Скіфське золото» вартістю $1,5 мільйона повернули в Україну (фото)

До України вдалося повернути колекцію «Скіфського золота» вартістю $1,5 млн завдяки матеріалам СБУ та БЕБ. Про це повідомляють пресслужби двох відомств.

До України вдалося повернути колекцію «Скіфського золота» вартістю $1,5 млн завдяки матеріалам СБУ та БЕБ.
Фото: СБУ

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Боротьба за долю цих артефактів тривала майже 10 років за участі Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Ми повернули додому не просто цінності, які були вивезені з Криму в 2013 році, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, ця справа — символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону. Так само, як українці повернули „Скіфське золото“, так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій. Ми будемо битися за своїх людей, за свої цінності і за свою історію!» — заявив голова СБУ Василь Малюк.

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які у 2013 році були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях.

За даними слідства, згідно з підписаними угодами всю старовинну колекцію мали повернути в Україну влітку 2014 року.

Але цього не відбулося — артефакти залишились за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов’язків.

У зв’язку з цим у тому ж році було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном.

З того часу тривали процесуальні дії та судові процеси щодо повернення українських старожитностей.

У рамках кримінального провадження було зібрано матеріали, які дозволили Верховному Суду Нідерландів прийняти остаточне рішення у цьому питанні на користь України.

Крім того, суд відхилив так звану «касаційну скаргу» окупаційних «адміністрацій музеїв» у тимчасово захопленому Криму щодо передачі їм українських артефактів.

Наразі колекцію повернули навіть без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів.

Тривають заходи із повернення до України інших елементів «Скіфського золота».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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SZlats
SZlats
29 листопада 2023, 1:38
#
А че так скромно такие вещи бесценны
$1,5 мільйона
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