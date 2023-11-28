З початку року бізнес отримав доступних кредитів на 88 мільярдів

З початку 2023 року банки видали бізнесу 23,5 тисячі кредитів за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму 88 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

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Скільки видано на минулий тиждень

За минулий тиждень доступні кредити отримали 500 підприємців на 2,5 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 76 тисяч кредитів на 253,5 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 60 млрд грн та на антивоєнні цілі — 54 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу — 43 млрд грн, на інвестиційні цілі — 20,8 млрд грн.

Окрім того, аграрії отримали 36 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 4,6 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (50%)

оптової та роздрібної торгівлі (26%)

переробної промисловості (15%).

Регіони-лідери за сумами кредитів

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.