Нова пошта відкрила друге відділення у Румунії

Компанія відкрила відділення Nova Post у місті Брашов. Це вже друге відділення у Румунії. До кінця року у планах відкриття ще у Констанці. Про це йдеться у повідомленні компанії.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та у Молдову. Строк доставки в Україну від 5 днів, в Молдову — від 3 днів.

Нагадаємо

Для клієнтів Nova Post у Румунії також є можливість викликати кур'єра, щоб забрати ваше відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні.

Читайте: Нова пошта планує відкритися ще в шести країнах ЄС до кінця року

За 6 місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.