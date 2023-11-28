Приватизувати Ощадбанк можна буде за чотири роки після війни — Наумов

Державний Ощадбанк можна буде приватизувати за чотири роки після завершення війни з росією. Про це заявив голова правління банку Сергій Наумов в інтерв'ю Forbes.

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За його словами, до повномасштабного вторгнення Ощадбанк вів переговори про участь у приватизації Європейського банку реконструкції і розвитку, але зараз ці перемовини на паузі.

Довоєнна стратегія держбанку передбачала приватизацію за 4 роки. Після завершення війни Ощадбанк можна буде приватизувати за ці ж 4 роки, вважає Наумов.

Перемовини з ЄБРР не скасовані, а стоять на паузі, тож після завершення війни установа зможе взяти участь у процесі. Йдеться про субординований борг, який може бути конвертований у капітал.

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«Коли ви маєте в капіталі таку поважну інституцію, як ЄБРР, — набагато легше продати велику частку банку стратегічному інвестору», — зазначив Наумов.

Національний банк каже держбанкам про необхідність вже зараз почати розробку стратегії, яка передбачатиме приватизацію, каже він.

«У нас вже є дієздатна наглядова рада, розробка стратегії - це їхня компетенція. Вона буде розроблятися у співпраці із менеджментом банку вже у найближчій перспективі», — заявив керівник банку.

Нагадаємо

У листопаді 2016 року Мінфін підписав меморандум з ЄБРР щодо підтримки Ощадбанку, а в травні 2018 року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінустанови.