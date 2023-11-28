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28 листопада 2023, 15:35

Грецькі танкери скорочують перевезення російської нафти після листів від Казначейства США — Bloomberg

Власники нафтових танкерів в Греції, найпотужнішої судновласницької країни світу, скоротили кількість російської нафти, яку вони перевозять. Дане рішення може остаточно перервати потік російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Власники нафтових танкерів в Греції, найпотужнішої судновласницької країни світу, скоротили кількість російської нафти, яку вони перевозять.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кількість грецьких танкерів, що прямують до рф, цього місяця скоротиться на чверть порівняно з минулим місяцем і на 60% порівняно з червнем, свідчать дані відстеження суден, зібрані агентством.

Це може занепокоїти чиновників у Кремлі, оскільки країна все ще потребує допомоги від іноземних суднових операторів, щоб доставити всі свої барелі на світовий ринок, зазначає видання.

Раніше цього місяця Міністерство фінансів США налякало деяких власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили для дотримання встановленого G7 граничного рівня цін на російську нафту. Представники двох афінських компаній невдовзі після цього заявили, що вони діють обережно, оцінюючи ситуацію.

Ця обережність підтверджується даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, які показують, що грецькі танкери в листопаді перевезуть лише 15 вантажів флагманської російської нафти марки Urals з портів Балтійського і Чорного морів. У жовтні вони перевезли 20.

Обмеження ціни «Групою семи» означає, що компанії в ЄС можуть перевозити російську нафту лише за ціною $60 за барель або нижче. Незважаючи на те, що в липні ціна Urals підскочила вище цього рівня, торгівля не припинилася.

«Очевидне зменшення участі Греції збіглося з ознаками того, що загальний обсяг російського експорту також скоротиться. Таке падіння суперечило б меті встановлення верхньої межі ціни, яка полягає в тому, щоб зберегти поставки російської нафти, позбавивши Росію доходів.

Все ще можливо, що деякі грецькі власники повернуться до торгівлі з росією, коли вони матимуть час повністю оцінити листи Мінфіну США", — пише Bloomberg.

Якщо поточні темпи експорту збережуться, а вже заплановані поставки відбудуться за графіком, поставки російської нафти можуть скоротитися приблизно на 150 тис. барелів на добу цього місяця.

Судна, що належать Греції, як і раніше, перевозять близько п'ятої частини всіх вантажів російської нафти марки Urals і близько кожного сьомого вантажу російської нафти, включаючи ті, що відвантажуються з терміналів на тихоокеанському і арктичному узбережжі країни, показують дані відстеження суден, які відстежує Bloomberg.

Але листи від Казначейства США, надіслані приблизно 30 фірмам, які контролюють близько 100 нафтових танкерів, викликали занепокоєння серед деяких судновласників.

В копії одного з листів, з якою ознайомилось Bloomberg, містився запит на надання широкої інформації та документації про поставки і компанії, що беруть у них участь. У ньому містилася погроза ув'язнення, якщо одержувачі не виконають вимогу в повному обсязі.

Представники двох страхових компаній також повідомили, що тон розмов з владою змінився протягом останніх тижнів, що свідчить про більш суворе дотримання ліміту.

Джерело: Мінфін
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