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28 листопада 2023, 13:34

Коломойський втратив контроль над нафтогазовою компанією JKX

Британська видобувна компанія JKX Oil&Gas Limited заявила, що компанію Eclairs Group Limited (EGL) виключать із реєстру акціонерів, а бізнесмен Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі у JKX. Про цезаявіJKX.

Британська видобувна компанія JKX Oil&Gas Limited заявила, що компанію Eclairs Group Limited (EGL) виключать із реєстру акціонерів, а бізнесмен Ігор Коломойський більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі у JKX.
Фото: detector.media

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Що відомо

Акції, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність британської держави.

Зазначається, що EGL виключили з реєстру корпоративних справ Британських Віргінських островів та ліквідували відповідно до законодавства ще 4 липня. До ліквідації компанія була основним акціонером JKX з часткою 32,66%.

«Відповідно до закону Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року, акції JKX, які раніше належали EGL, тепер перейшли у власність корони», — наголосили в релізі.

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Тепер EGL буде виключено з реєстру акціонерів компанії, а Ігор Коломойський, який раніше мав опосередкований контроль над EGL, буде виключений з реєстру акціонерів компанії на підставі того, що він більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії.

Нагадаємо

JKX Oil&Gas займається розвідкою та видобутком вуглеводнів в Україні та рф. «Полтавська газонафтова компанія», що належить JKX (Poltava Petroleum Company, РРС) є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні.

Має п'ять ліцензій на видобуток і одну — на геологічне вивчення, у тому числі на дослідно-промислову експлуатацію.

Джерело: Мінфін
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