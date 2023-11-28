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28 листопада 2023, 13:15

США вносять до Фонду підтримки енергетики України $25 мільйонів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму $25 мільйонів (23 мільйони євро). Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму $25 мільйонів (23 мільйони євро).
Фото: depositphotos

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Внесок США

Зазначається, що це перший внесок уряду США до Фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Таким чином, загальна сума зобов'язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула понад 329 мільйонів євро.

З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми — анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

«Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро", — прозвітували в міністерстві.

Там нагадали, що Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року — він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Джерело: Мінфін
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