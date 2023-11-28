ШІ-стартап Cradle залучив $24 мільйони на біотехнологічну роботу

Європейський біотехнологічний стартап Cradle, який за допомогою штучного інтелекту допомагає вченим швидше та економічно ефективніше розробляти та конструювати білки, залучив $24 млн інвестицій. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що у раунді серії А взяли участь Index Ventures і Kindred Capital, а також Кріс Гібсон, співзасновник Recursion Pharmaceuticals і Том Глоцер, колишній головний виконавчий директор Thomson Reuters і член ради директорів Merck & Co.

Cradle використовує генеративний ШІ для створення білків, які не існують в природі. Компанія працює над більш ніж десятком проєктів з розробки широкого спектра білкових послідовностей і 3D-структур для ферментів, вакцин, вирощених в лабораторії продуктів харчування та інших матеріалів.

Клієнтами стартапу, заснованого у 2021 році, є Johnson & Johnson, Novozymes A/S та Twist Bioscience Corp.

За словами головного виконавчого директора компанії, можливості генеративного ШІ можуть підвищити шанси на розв'язання проблем білкової інженерії, з якими неможливо впоратися за допомогою існуючих інструментів.

Наприклад, біофармацевтичні компанії витрачають в середньому $22 млн і 42 місяці досліджень, щоб підготувати один потенційний продукт до клінічних випробувань.

У Cradle додають, що знаходяться на ранніх стадія в цій галузі, порівнюючи свої спроможності з GPT 0.5.