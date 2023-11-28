Минулої доби українські захисники ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 326 440 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 листопада 2023, 8:12
Втрати ворога за 27 листопада: 860 російських окупантів та 3 танки
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Втрати ворога
- особового складу — близько 326440 (+860) осіб,
- танків — 5523 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 10285 (+3) од,
- артилерійських систем — 7876 (+1) од,
- РСЗВ — 907 (+0) од,
- засоби ППО — 597 (+0) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5905 (+0),
- крилаті ракети — 1565 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10302 (+3) од,
- спеціальна техніка — 1113 (+0).
Джерело: Мінфін
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