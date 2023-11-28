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28 листопада 2023, 9:01

За програмою «єОселя» видали іпотечних кредитів на 7,7 мільярди

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на загальну суму 7,7 млрд грн вже отримали 5,2 тис. родин. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на загальну суму 7,7 млрд грн вже отримали 5,2 тис. родин.
Фото:depositphotos

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Пільгова іпотека

«Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 5200 українських родин на 7,7 млрд грн. 65% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, які можуть взяти їх за пільговою ставкою у 3%. Так само як і медики, педагоги та науковці», — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

За її словами, після запуску в серпні 2023 року масової іпотеки кредити за програмою під 7% можуть взяти всі українці, які не мають власного житла. На сьогодні 700 українських родин вже взяли такі кредити на загальну суму понад 1 млрд грн.

Читайте: Все про «єОселю»: Якщо вчитель змінив професію, сплачуватиме не 3%, а 7%, та інші правила

Лише минулого тижня майже третина кредитів на придбання житла за програмою була видана під 7%.

Скільки видано кредитів

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 202 кредити на 322 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 101 військовослужбовець та силовик, 18 педагогів, 19 медиків та 4 науковці та кредити під 7% отримали 54 українці без власного житла, 4 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (148 кредитів) та у забудовника (49). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Де найбільше видано кредитів

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області — 70, міста Києва — 30, Рівненської — 12, Львівської — 11, Івано-Франківської та Одеської областей — по 9.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
Strain
Strain
28 листопада 2023, 9:19
#
5700 семей из скольки? Это за год?
«На сегодня таких людей в Украине (нудающихся в жилье) не менее 8%, а это более 3 млн граждан»

0.0019%
Чем вы хвастаетесь не пойму? Что бы покрыть 3 млн нужно по вашей программе 526 лет.
И я молчу что это кредит.
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