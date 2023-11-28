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28 листопада 2023, 8:37

Споживчі настрої українців у жовтні впали до мінімуму з кінця минулого літа

Індекс споживчих настроїв українців у жовтні знизився на 2,8 пункта — до 79,9 пункта (за шкалою від нуля до 200), востаннє такий низький показник фіксувався у серпні 2022 року — 75,3 п., після чого у вересні він підскочив відразу до 86 п. Про це йдеться в дослідженні агентства Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв українців у жовтні знизився на 2,8 пункта — до 79,9 пункта (за шкалою від нуля до 200), востаннє такий низький показник фіксувався у серпні 2022 року — 75,3 п., після чого у вересні він підскочив відразу до 86 п.
Фото: depositphotos

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Як змінилися настрої

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 55,4, що на 1,5 п. вище за рівень цього показника у вересні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,4 п., що на 1,4 п. вище за показник у вересні;
  • індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 1,6 п. та встановився на позначці 58,5 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у жовтні зменшився на 5,7 п. та складає 96,3 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

  • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 94,1 п., що на 5,7 п. нижче за рівень цього показника у вересні;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 11,1 п. та складає 94,1 п.;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 3,8 п. порівняно з минулим місяцем та складає 112,8 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,4 п. та складає 123,8 п.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,3 п. та складає 185,8.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 4,8 п. та складає 158,6 п.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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