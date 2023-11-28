Абанк продовжує програму фінансової підтримки клієнтів при обслуговуванні в мережі АТБ

За останнім звітом НБУ Абанк входить у п’ятірку найбільших емітентів карток в Україні, і це і не дивно, адже у них уже обслуговується 800 тис. клієнтів з карткою «АТБ».

Особливим в картці «АТБ» є те, що вона в собі поєднуйе переваги від партнера банку «АТБ-маркет» та від банку.

З карткою «АТБ» від Абанку клієнти отримують від 5% до 50% знижки на понад 1000 акційних товарів в АТБ та кешбек 1,2% на всі товари в АТБ.

Згідно з данними банку, за час існування картки клієнти Абанку отримали вже понад 5 млн знижок в АТБ, і це показник високої затребуваності цієї картки.

Абанк проонує своїм клієнтам не лише круту картку, а й додаткові гроші за її відкриття.

Тому з 28.11 в банку розпочалась акція, завдяки якій кожен новий власник картки «АТБ» може отримати 50 грн.

Умови акції:

Відкрити картку «АТБ» в період проведення акції;

Здійснити першу покупку в мережі супермаркетів АТБ на суму від 100 грн з нової картки.

Після цього 50 грн одразу будуть зараховані на рахунок кешбеку клієнта.

В Абанку існує 3 зручні канали для оформлення картки «АТБ». Картку можна оформити:

у мобільному застосунку ABank24, натиснувши на клавішу «Гаманець+»;

у будь-якому зручному відділенні Абанку;

придбавши картку на касі магазину АТБ, та пройшовши процедуру реєстрації через застосунок ABank24.

Картки, що були оформлені до 20.11, не беруть участь в акції.

Детальніше про умови Акції за посиланням.

Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.