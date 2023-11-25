Netflix виділив режисеру $55 млн на новий серіал, але він витратив частину коштів на криптовалюту, акції та авто

Американський режисер Карл Ерік Рінш, який відомий за фільмом «47 Ронін‎» (2013), витратив частину бюджету серіалу, який замовила компанія Netflix, на криптовалюту, акції та дорогі автомобілі. Про це повідомляє The New York Times.

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У листопаді 2018 року режисер уклав угоду з Netflix на виробництво науково-фантастичного серіалу «Завоювання» (Conquest) на суму у $61,2 млн. До березня компанія виділила $44,3 млн на серіал Рінша, але режисер, погрожуючи завершенням виробництва, попросив більше грошей. Після чого стримінговий сервіс надав ще $11 млн.

Спрямував кошти на інші потреби

У 2020 році Рінш використав $10,5 млн для гри на фондовому ринку і зрештою втратив на торгівлі $5,9 млн. Потім режисер зацікавився крипторинком.

У травні 2021 року він купив монети Dogecoin на $4 млн на біржі Kraken і заробив майже $27 млн.

Ще $8,7 млн він витратив на купівлю автомобілів (зокрема Ferrari й п’ять Rolls-Royce) та дизайнерських меблів і годинників. У своїх свідченнях Рінш заявив, що ці товари були реквізитом для серіалу і тому він заплатив за них грошима Netflix.

Серіалу не буде

Netflix і досі не отримав жодного епізоду від режисера. Речник стримінгу Томас Черіан сказав, що серіал нині списано, оскільки «зрозуміло, що пан Рінш і не збирався завершити проєкт, який погодився зробити».

Наразі режисер і Netflix проходять конфіденційний арбітражний процес. Рінш, який його й ініціював, каже, що Netflix винен йому щонайменше $14 млн відшкодування за порушення контракту.