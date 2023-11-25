Американський режисер Карл Ерік Рінш, який відомий за фільмом «47 Ронін» (2013), витратив частину бюджету серіалу, який замовила компанія Netflix, на криптовалюту, акції та дорогі автомобілі. Про це повідомляє The New York Times.
Netflix виділив режисеру $55 млн на новий серіал, але він витратив частину коштів на криптовалюту, акції та авто
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У листопаді 2018 року режисер уклав угоду з Netflix на виробництво науково-фантастичного серіалу «Завоювання» (Conquest) на суму у $61,2 млн. До березня компанія виділила $44,3 млн на серіал Рінша, але режисер, погрожуючи завершенням виробництва, попросив більше грошей. Після чого стримінговий сервіс надав ще $11 млн.
Спрямував кошти на інші потреби
У 2020 році Рінш використав $10,5 млн для гри на фондовому ринку і зрештою втратив на торгівлі $5,9 млн. Потім режисер зацікавився крипторинком.
У травні 2021 року він купив монети Dogecoin на $4 млн на біржі Kraken і заробив майже $27 млн.
Ще $8,7 млн він витратив на купівлю автомобілів (зокрема Ferrari й п’ять Rolls-Royce) та дизайнерських меблів і годинників. У своїх свідченнях Рінш заявив, що ці товари були реквізитом для серіалу і тому він заплатив за них грошима Netflix.
Серіалу не буде
Netflix і досі не отримав жодного епізоду від режисера. Речник стримінгу Томас Черіан сказав, що серіал нині списано, оскільки «зрозуміло, що пан Рінш і не збирався завершити проєкт, який погодився зробити».
Наразі режисер і Netflix проходять конфіденційний арбітражний процес. Рінш, який його й ініціював, каже, що Netflix винен йому щонайменше $14 млн відшкодування за порушення контракту.
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