Tesla готова інвестувати до $2 мільярдів у будівництво заводу в Індії, але за однієї умови — ЗМІ

Американська компанія Tesla готова інвестувати до $2 млрд у створення заводу в Індії, якщо уряд знизить імпортне мито на її автомобілі до 15% протягом перших двох років роботи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву Economic Times.

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У серпні Reuters писало, що Індія працює над новою політикою щодо електромобілів, щоб знизити податки на імпорт до 15% — у порівнянні з нинішніми 100% на автомобілі вартістю понад $40 тисяч і 70% для решти — в обмін на зобов'язання щодо певного місцевого виробництва.

Виробник електромобілів на чолі з Ілоном Маском готовий інвестувати до $500 млн, якщо уряд схвалить зниження мита для 12 тис. автомобілів, і до $2 млрд, якщо пільга поширюватиметься на 30 тис. автомобілів, пише Economic Times з посиланням на свої джерела.

Уряд вивчає пропозицію Tesla, але хоче зменшити кількість автомобілів, що імпортуються за нижчим митом, порівняно з пропозицією Tesla.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla планує побудувати автомобіль вартістю 25 000 євро ($26 838) на своєму заводі поблизу Берліна (Німеччина).