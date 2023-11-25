Україна залучить від Німеччини 2 мільярди для підтримки економіки — Шмигаль

Уряд під час засідання 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Ці кошти допомагають Уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу — програму пільгового кредитування «5−7-9», — зауважив прем'єр-міністр.

Шмигаль нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до державного бюджету надійшло $400 млн від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку.

Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив під час візиту в Київ про пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд євро.