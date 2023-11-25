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25 листопада 2023, 12:14

В Україні готують новий законопроєкт про криптовалюти — нардеп

Протягом пів року в Україні з’являться нові варіанти закону «Про віртуальні активи» та законопроєкту про оподаткування криптовалютних операцій. Про це заявив народний депутат ВР, голова МФО Blockchain4Ukraine Олексій Жмеренецький у рамках Binance Super Meetup у Львові, повідомляє Forklog.

Протягом пів року в Україні з’являться нові варіанти закону «Про віртуальні активи» та законопроєкту про оподаткування криптовалютних операцій.
Фото: pixabay.com

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Нардеп розповів, що поточні нормативні акти, представлені НКЦПФР і Мінцифрою, сильно розходяться. Зокрема він згадав різні податкові ставки, а також різний масштаб впровадження норм MiCA.

«Україна ще не член ЄС, а передбачене в MiCA регулювання складніше. У поточних умовах, коли в Україні немає великого крипторинку і капіталу на ньому, імплементація жорстких вимог зробить нашу країну менш конкурентоспроможною», — пояснив Жмеренецький.

З цією метою робоча група планує підготувати якийсь усереднений варіант законодавчого регулювання, щоб досягти компромісу між пропозиціями НКЦПФР і Мінцифри. Також у ньому будуть враховані побажання FATF і Єврокомісії.

«За оптимістичного розкладу текст буде готовий до кінця весни, а потім можна буде за місяць-півтора все це ухвалити», — додав нардеп.

Читайте також: У Мінцифри назвали умови для відновлення операцій із гривнею на криптобіржах

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 листопада 2023 року, парламент зареєстрував альтернативний проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
25 листопада 2023, 12:37
#
До кінця весни надіємося, що цього шобла вже не залишиться. І нові повідміняють більшість з того, що ці вже понаприймали.
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0
milon
milon
25 листопада 2023, 16:47
#
Тебе же сказали «вибори не на часi». Ничего не изменится в ближайшее время
+
0
Три літри
Три літри
25 листопада 2023, 19:26
#
Ти вступаєш в ЧВК Редут щоб знести київіську хунту?
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
25 листопада 2023, 18:40
#
А что если «под шумок» ещё и официально примут какой-нибудь закон, который фактически запрещает использование криптовалюты? И так сейчас народ всякие Бинансы крутит, а потом жалуется «караул, банк заблокировал мои деньги и расторг договор по своей инициативе!» А так банки смогут вполне себе официально и операции такие блокировать, и счета клиентов закрывать, и 20−30% клиентских денег себе забирать…
+
+15
Три літри
Три літри
25 листопада 2023, 19:28
#
А что если «под шумок» ещё и официально примут какой-нибудь закон, который фактически запрещает использование криптовалюты?

Як її можна заборонити? І чому «під шумок»?

И так сейчас народ всякие Бинансы крутит, а потом жалуется «караул, банк заблокировал мои деньги и расторг договор по своей инициативе!»

Саме тому і крутять що немає нормальних законів про крипту які б дозволили крутити бінанси вбілу без мутних переказів з карти на карту. А білі операції банки б не блокували.

А так банки смогут вполне себе официально и операции такие блокировать, и счета клиентов закрывать, и 20−30% клиентских денег себе забирать…

Достатньо або працювати в білу навіть зараз, або почекати до моменту коли податки будуть знижені — і твої 30% залишуться тобі.
Ось поки ти не крутив нічого — Абанк ніяких 30% в тебе не забирав. Що заважає продовжувати користуватись банком як це було в березні та раніше?
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0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
25 листопада 2023, 19:48
#
Так я і не крутив ніколи, тому мені ця тема байдужа.
Але проблема в тому, що немає законодавчого регулювання — якби воно було, банки не блокували би рахунки клієнтам.
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0
Три літри
Три літри
25 листопада 2023, 20:13
#
Але проблема в тому, що немає законодавчого регулювання — якби воно було, банки не блокували би рахунки клієнтам.

Ну от ви самі пишете чому банки блокують, а також чому немає сенсу «забороняти криптовалюту» якщо нормально законодавче регулювання крипти з’явится.
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