В Україні готують новий законопроєкт про криптовалюти — нардеп

Протягом пів року в Україні з’являться нові варіанти закону «Про віртуальні активи» та законопроєкту про оподаткування криптовалютних операцій. Про це заявив народний депутат ВР, голова МФО Blockchain4Ukraine Олексій Жмеренецький у рамках Binance Super Meetup у Львові, повідомляє Forklog.

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Нардеп розповів, що поточні нормативні акти, представлені НКЦПФР і Мінцифрою, сильно розходяться. Зокрема він згадав різні податкові ставки, а також різний масштаб впровадження норм MiCA.

«Україна ще не член ЄС, а передбачене в MiCA регулювання складніше. У поточних умовах, коли в Україні немає великого крипторинку і капіталу на ньому, імплементація жорстких вимог зробить нашу країну менш конкурентоспроможною», — пояснив Жмеренецький.

З цією метою робоча група планує підготувати якийсь усереднений варіант законодавчого регулювання, щоб досягти компромісу між пропозиціями НКЦПФР і Мінцифри. Також у ньому будуть враховані побажання FATF і Єврокомісії.

«За оптимістичного розкладу текст буде готовий до кінця весни, а потім можна буде за місяць-півтора все це ухвалити», — додав нардеп.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 листопада 2023 року, парламент зареєстрував альтернативний проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні».