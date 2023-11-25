Після масштабної атаки «шахедів» у Києві залишалися без світла 77 будинків та 120 установ

Зранку 25 листопада під час масштабного дронового обстрілу у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Внаслідок цього без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що наразі тривають роботи з відновлення. Також під час обстрілу на Київщині відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередня причина — пошкодження внаслідок обстрілу.

Атака дронів на Київ

У Києві повітряна тривога тривала 6 годин. Це була наймасивніша атака дронів на столицю.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що силами та засобами ППО було уражено понад шість десятків повітряних цілей.

За словами мера міста Віталія Кличка, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна.

Крім того сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали.

Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння.

У Печерському та Подільському районах також зафіксували падіння уламків на відкритій місцевості.

У Дніпровському районі невеликий уламок БПЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не було. Потерпілих не виявили.

У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Попередньо ніхто не постраждав.

Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації.