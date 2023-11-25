Минулої доби українські захисники ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 323 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 листопада 2023, 9:01
Втрати ворога за 24 листопада: 860 російських окупантів, 6 танків та 8 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 323760 (+860) осіб,
- танків — 5502 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 10263 (+7) од,
- артилерійських систем — 7851 (+18) од,
- РСЗВ — 905 (+1) од,
- засоби ППО — 596 (+1) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5808 (+8),
- крилаті ракети — 1565 (+1),
- кораблі/катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10259 (+29) од,
- спеціальна техніка — 1112 (+4)
Джерело: Мінфін
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