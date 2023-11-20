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20 листопада 2023, 19:20

У жовтні за держагарантіями на портфельній основі банки видали кредитів на 2 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 30 851 кредитів на загальну суму 96,9 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 30 851 кредитів на загальну суму 96,9 млрд гривень.
Фото:depositphotos.com

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Деталі

Станом на 1 листопада 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 17 592 кредити на суму 62,7 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 30,4 млрд гривень. Це близько 69 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

При цьому в жовтні 2023 року укладено 527 кредитних договорів на суму близько 2 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі понад 1 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 листопада поточного року під державні гарантії на портфельній основі, лідирує АТ КБ «Приватбанк» — наразі обслуговується 12 045 кредитів на загальну суму понад 22 млрд грн, що становить 71 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» — 2 329 кредитів на загальну суму близько 10 млрд грн (відповідно — 85% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві — 1 608 кредитів на суму 5,3 млрд грн;
  • у Київській області — 1 168 кредитів на 4,8 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області — 1 504 кредити на 4,8 млрд грн;
  • у Львівській області — 1 473 кредити на 4,3 млрд гривень.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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