Курс валют на вечір 20 листопада: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валюта Відкриття 20 листопада Закриття 20 листопада Зміни долар 36,10/36,12 36,00/36,02 10/10 євро 39,42/39,42 39,38/39,40 4/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−37,85 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,80, євро — 40,80−40,90 грн.

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