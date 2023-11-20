До закриття міжбанку курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
20 листопада 2023, 17:45
Курс валют на вечір 20 листопада: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 20 листопада
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Закриття 20 листопада
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Зміни
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36,10/36,12
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36,00/36,02
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10/10
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39,42/39,42
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39,38/39,40
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4/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−37,85 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 40,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,80, євро — 40,80−40,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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