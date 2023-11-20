Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банків-банкрутів на 1 мільярд

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Що виставив Фонд

З них на суму 581,6 млн грн виставлено на продаж об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, 310,6 млн грн — права вимоги за кредитами.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 55,1 млн грн, а цінні папери торгуватимуться за 0,4 млн грн.

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ «Мегабанк» — на загальну суму 321,3 млн грн;

«АКБ «Капітал» — на загальну суму 274,5 млн грн;

АТ «Банк Січ» — на загальну суму 130 млн грн;

АТ «МР Банк» — із початковою ціною у 101,7 млн грн;

АТ «Айбокс Банк» — на загальну суму 98 млн грн;

ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 21,2 млн грн;

АТ «Банк Форвард»: із початковою ціною у 1 млн грн.

У фонді наголошують, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.