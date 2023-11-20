Протягом поточного тижня запланований продаж активів 7 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 947,7 млн грн. Про це йдеться на сайті ФГВФО.
20 листопада 2023, 18:06
Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банків-банкрутів на 1 мільярд
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Що виставив Фонд
З них на суму 581,6 млн грн виставлено на продаж об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, 310,6 млн грн — права вимоги за кредитами.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 55,1 млн грн, а цінні папери торгуватимуться за 0,4 млн грн.
Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:
- АТ «Мегабанк» — на загальну суму 321,3 млн грн;
- «АКБ «Капітал» — на загальну суму 274,5 млн грн;
- АТ «Банк Січ» — на загальну суму 130 млн грн;
- АТ «МР Банк» — із початковою ціною у 101,7 млн грн;
- АТ «Айбокс Банк» — на загальну суму 98 млн грн;
- ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 21,2 млн грн;
- АТ «Банк Форвард»: із початковою ціною у 1 млн грн.
У фонді наголошують, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.
Джерело: Мінфін
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