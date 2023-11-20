Банки минулого тижня видали ще 1,5 мільярда гривень доступних кредитів

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Скільки видано кредитів

«За минулий тиждень у межах програми видано 256 пільгових кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 171 кредитний договір на суму 0,47 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

З моменту старту держпрограми «Доступні кредити 5−7−9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 75 929 кредитів на загальну суму 251 млрд грн, з яких 51 404 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 108,8 млрд грн (станом на 20.11.2023 р.).

За час дії воєнного стану в Україні за Державно програмою «Доступні кредити 5−7−9%» укладено 41 107 кредитних договорів на загальну суму 161,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 30 928 кредитних договорів на суму 82,1 млрд грн), з яких:

10,37 млрд грн — на інвестиційні цілі;

9,08 млрд грн — як антикризові кредити;

3,75 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

35,71 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

58,11 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Нагадаємо

Програму «Доступні кредити 5−7−9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.