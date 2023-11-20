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20 листопада 2023, 16:15

Керівництво Держспецзв’язку підозрюється у привласненні 62 млн гривень — НАБУ

20 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, до якої входило керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, та яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

20 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, до якої входило керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, та яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 млн грн.
Фото: Держспецзв'язку

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Що відомо

За даними слідства, протягом 2020−2022 років власник групи компаній, у змові з керівництвом Держспецзв’язку, розробив схему маніпуляцій з бюджетними коштами, призначеними для закупівлі обладнання та програмного забезпечення.

НАБУ повідомляє, що залучені дві підконтрольні компанії використовувались для уникнення відкритих торгів та забезпечення фіктивної перемоги в закупівлі. Загальна сума коштів, яку держпідприємство перерахувало компаніям, становила понад 285 млн грн, а вартість програмного забезпечення складала 223 млн грн.

Різницю у 62 млн грн члени оборудки привласнили і вивели за кордон, щоб пізніше розділити між собою.

Згідно з повідомленням, підозрюваними є шість осіб, зокрема голова та заступник голови Держспецзв’язку, генеральний директор та співробітник держпідприємства, власник групи компаній і він же організатор схеми та один з його працівників.

За даними ЗМІ, мова йде про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Саме їх сьогодні звільнив Кабмін та призначив тимчасового керівника відомства. Також про підозру повідомили колишньому керівнику державного підприємства «Українські спеціальні системи» Артуру Вітренку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 листопада 2023, 16:26
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А я вот очень извиняюсь. у меня такой вопрос — а кто владелец самой структуры «спец связь» от проводов до релейных станций? И сколько государство каждый месяц платит за услуги частному лицу. которое представляет оборудование?
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