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20 листопада 2023, 15:10

Ціни на АЗС: Пальне у роздробі дешевшає

За минулі вихідні частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», пише enkorr.ua.

За минулі вихідні частина автозаправних станцій в Україні знизила ціни на пальне.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

Зокрема мережі ОККО і WOG знизили ціни на дизельне пальне на 1 грн/л, до 56,99 грн/л.

У п’ятницю, 17 жовтня, по обіді на 1,5 грн/л здешевшало пальне на станціях консолідованої мережі «Привату»: бензин марки А-92 здешевшав до 52,50 грн/л, А-95 — до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельне пальне — до 53,50 грн/л.

Окрім цього, зменшили вартість пального такі мережі як UPG, AMIC, Marshal, «Кворум» та інші.

Читайте: Депутати хочуть підвищити акциз на автогаз у 3 рази: які ціни побачимо на АЗС

З 17 по 20 листопада середня вартість бензину марки А-95 зменшилася на 0,22 грн і становить 54,90 грн/л, А-95+ — на 0,17 грн — 58,05 грн/л, дизпального — на 0,47 грн/л — 54,94 грн/л.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 листопада 2023, 16:17
#
Очередная манипуляция!!!
Подешевел «летний «дизель» и всякий «мутняк» на таких же мутных АЗС. В оригинале есть таблица
https://enkorr.ua/uk/news/palne_u_rozdrob_deshevsha/257029
Тут все «супер — пупер» АЗС.
Цены на «ОККО» и «ВОГ»
https://wog.ua/ua/fuels/
https://www.okko.ua/
Просто дешевизна «на глазах»!!!
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