Black Friday від Академії Мінфін: отримайте гроші на навчання

До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила Колесо фортуни з подарунками.

На вас чекає шанс отримати до 3500 грн на навчання в Академії, курс «Антикризові інвестиції» у подарунок (0 ₴ замість 1000 ₴), топові матеріали та добірки безкоштовно.

Акція діє з 20 по 24 листопада включно.

Як взяти участь у акції:

Крутіть колесо на сторінці акції

У разі виграшу скопіюйте промокод, який з’явиться на сторінці, та відправте його у телеграм-бот Академії

Очікуйте повідомлення від менеджера Академії, який розкаже як скористатися виграшем.

Академія Мінфін — це інноваційний освітній центр, що спеціалізується на фінансовій грамотності та інвестиціях. Ми говоримо просто про складне.

Беріть участь в акції та отримуйте гроші на такі навчальні курси в Академії Мінфін:

Фінансовий трамплін

Зрозумієте, що таке фінанси та економіка, розберетеся в трендових інструментах, створите свій фінплан на 1−3 роки.

Інвестування через опціони

Налаштуєте термінал, розберетеся у флетових і трендових стратегіях, створите портфель з опціонів

Інвестування в IPO

Відберете компанії з потенціалом зростання, на практиці навчитеся купувати акції при виході на ІРО

Інвестування в ОВДП

Навчитесь відбирати облігації, розраховувати прибутковість та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з облігацій

Що чекає на вас в Академії Мінфін

Вивчайте сучасну, актуальну та перевірену фінансову інформацію.

Отримайте конкретні інструменти для щоденного управління грошима та інвестицій.

Навчайтеся будь-коли та у будь-якому місці за допомогою доступу до наших ресурсів онлайн.

Виберіть курс, що відповідає вашим цілям — будь то основи фінансової грамотності чи глибокий аналіз стратегій інвестування.

Приєднуйтеся до спільноти, де можна ділитися досвідом та отримувати консультації від професіоналів.

Завершивши курс, отримайте сертифікат, який підтверджує ваші нові фінансові вміння.

Інформацію про Академію та умови навчання дізнавайтеся на сайті.