Black Friday від Академії Мінфін: отримайте гроші на навчання

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2023, 10:00

Black Friday від Академії Мінфін: отримайте гроші на навчання

До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила Колесо фортуни з подарунками.

До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила Колесо фортуни з подарунками.

На вас чекає шанс отримати до 3500 грн на навчання в Академії, курс «Антикризові інвестиції» у подарунок (0 ₴ замість 1000 ₴), топові матеріали та добірки безкоштовно.

Акція діє з 20 по 24 листопада включно.

Як взяти участь у акції:

  • Крутіть колесо на сторінці акції
  • У разі виграшу скопіюйте промокод, який з’явиться на сторінці, та відправте його у телеграм-бот Академії
  • Очікуйте повідомлення від менеджера Академії, який розкаже як скористатися виграшем.

Академія Мінфін — це інноваційний освітній центр, що спеціалізується на фінансовій грамотності та інвестиціях. Ми говоримо просто про складне.

Беріть участь в акції та отримуйте гроші на такі навчальні курси в Академії Мінфін:

  1. Фінансовий трамплін

Зрозумієте, що таке фінанси та економіка, розберетеся в трендових інструментах, створите свій фінплан на 1−3 роки.

  1. Інвестування через опціони

Налаштуєте термінал, розберетеся у флетових і трендових стратегіях, створите портфель з опціонів

  1. Інвестування в IPO

Відберете компанії з потенціалом зростання, на практиці навчитеся купувати акції при виході на ІРО

  1. Інвестування в ОВДП

Навчитесь відбирати облігації, розраховувати прибутковість та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з облігацій

Що чекає на вас в Академії Мінфін

  • Вивчайте сучасну, актуальну та перевірену фінансову інформацію.
  • Отримайте конкретні інструменти для щоденного управління грошима та інвестицій.
  • Навчайтеся будь-коли та у будь-якому місці за допомогою доступу до наших ресурсів онлайн.
  • Виберіть курс, що відповідає вашим цілям — будь то основи фінансової грамотності чи глибокий аналіз стратегій інвестування.
  • Приєднуйтеся до спільноти, де можна ділитися досвідом та отримувати консультації від професіоналів.
  • Завершивши курс, отримайте сертифікат, який підтверджує ваші нові фінансові вміння.

Інформацію про Академію та умови навчання дізнавайтеся на сайті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами