До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила Колесо фортуни з подарунками.
Black Friday від Академії Мінфін: отримайте гроші на навчання
На вас чекає шанс отримати до 3500 грн на навчання в Академії, курс «Антикризові інвестиції» у подарунок (0 ₴ замість 1000 ₴), топові матеріали та добірки безкоштовно.
Акція діє з 20 по 24 листопада включно.
Як взяти участь у акції:
- Крутіть колесо на сторінці акції
- У разі виграшу скопіюйте промокод, який з’явиться на сторінці, та відправте його у телеграм-бот Академії
- Очікуйте повідомлення від менеджера Академії, який розкаже як скористатися виграшем.
Академія Мінфін — це інноваційний освітній центр, що спеціалізується на фінансовій грамотності та інвестиціях. Ми говоримо просто про складне.
Беріть участь в акції та отримуйте гроші на такі навчальні курси в Академії Мінфін:
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Фінансовий трамплін
Зрозумієте, що таке фінанси та економіка, розберетеся в трендових інструментах, створите свій фінплан на 1−3 роки.
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Інвестування через опціони
Налаштуєте термінал, розберетеся у флетових і трендових стратегіях, створите портфель з опціонів
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Інвестування в IPO
Відберете компанії з потенціалом зростання, на практиці навчитеся купувати акції при виході на ІРО
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Інвестування в ОВДП
Навчитесь відбирати облігації, розраховувати прибутковість та податки, захищати себе від ризиків, а також створите портфель з облігацій
Що чекає на вас в Академії Мінфін
- Вивчайте сучасну, актуальну та перевірену фінансову інформацію.
- Отримайте конкретні інструменти для щоденного управління грошима та інвестицій.
- Навчайтеся будь-коли та у будь-якому місці за допомогою доступу до наших ресурсів онлайн.
- Виберіть курс, що відповідає вашим цілям — будь то основи фінансової грамотності чи глибокий аналіз стратегій інвестування.
- Приєднуйтеся до спільноти, де можна ділитися досвідом та отримувати консультації від професіоналів.
- Завершивши курс, отримайте сертифікат, який підтверджує ваші нові фінансові вміння.
Інформацію про Академію та умови навчання дізнавайтеся на сайті.
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