Київ став лідером з податків від туристичної галузі (інфографіка)

Сплата податків

Від Києва до держбюджету за три квартали 2023 року надійшло 354,8 млн грн. Це на 11,3% більше, ніж у 2022-му. 2021 року сума податкових надходжень від Києва була більшою — 559,2 млн грн.

На другому місці — Львівщина. За перші дев’ять місяців поточного року від області надійшло 248,3 млн грн — це на 25,8% більше, ніж у 2022-му.

Найбільший приріст зафіксовано у Київській області, яка за перші девʼять місяців поточного року сплатила до бюджету 172,7 млн грн. Це на 43,5% більше, ніж у 2022 році. Тоді регіон сплатив 120,3 млн грн податків від туристичної галузі.

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Зниження податкових надходжень від тургалузі відбулося у семи регіонах України. Найбільше — у чотирьох областях, які перебувають у зоні активних бойових дій: на Херсонщині спад сягнув 87%, на Луганщині — 82%, на Донеччині — 65%, на Запоріжжі — 54%.

Водночас більш як на чверть знизилася сума податків від суб'єктів туристичної діяльності у «курортній» Івано-Франківській області — 99,9 млн грн проти 136,5 млн грн у 2022 році. 2021 року регіон сплатив у казну держави 103,9 млн грн податків.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», за девʼять місяців 2023 року (з січня по вересень) туристична галузь сплатила 1,4 млрд грн податків. Це на 13% більше за аналогічний період 2022 року.

У порівнянні зі схожим періодом у довоєнному, 2021-му, році сума податків цього року зменшилася на 18%. Тоді в казну держави від тургалузі переказали 1,7 млрд грн.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету сплачено готелями (63%) — 916,6 млн грн.