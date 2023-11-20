Київ став лідером з податків від туристичної галузі (інфографіка)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2023, 10:15

Київ став лідером з податків від туристичної галузі (інфографіка)

За січень — вересень 2023 року зростання сплачених податків від туристичної галузі відбулося у столиці та ще 17 регіонах України, як порівняти з аналогічним періодом минулого року. Про це пише Forbes з посиланням на дані Державного агентства з розвитку туризму.

За січень — вересень 2023 року зростання сплачених податків від туристичної галузі відбулося у столиці та ще 17 регіонах України, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сплата податків

Від Києва до держбюджету за три квартали 2023 року надійшло 354,8 млн грн. Це на 11,3% більше, ніж у 2022-му. 2021 року сума податкових надходжень від Києва була більшою — 559,2 млн грн.

На другому місці — Львівщина. За перші дев’ять місяців поточного року від області надійшло 248,3 млн грн — це на 25,8% більше, ніж у 2022-му.

Найбільший приріст зафіксовано у Київській області, яка за перші девʼять місяців поточного року сплатила до бюджету 172,7 млн грн. Це на 43,5% більше, ніж у 2022 році. Тоді регіон сплатив 120,3 млн грн податків від туристичної галузі.

Читайте: Туристична галузь принесла до бюджету з початку року майже 1,5 млрд грн

Зниження податкових надходжень від тургалузі відбулося у семи регіонах України. Найбільше — у чотирьох областях, які перебувають у зоні активних бойових дій: на Херсонщині спад сягнув 87%, на Луганщині — 82%, на Донеччині — 65%, на Запоріжжі — 54%.

Водночас більш як на чверть знизилася сума податків від суб'єктів туристичної діяльності у «курортній» Івано-Франківській області — 99,9 млн грн проти 136,5 млн грн у 2022 році. 2021 року регіон сплатив у казну держави 103,9 млн грн податків.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», за девʼять місяців 2023 року (з січня по вересень) туристична галузь сплатила 1,4 млрд грн податків. Це на 13% більше за аналогічний період 2022 року.

У порівнянні зі схожим періодом у довоєнному, 2021-му, році сума податків цього року зменшилася на 18%. Тоді в казну держави від тургалузі переказали 1,7 млрд грн.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету сплачено готелями (63%) — 916,6 млн грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами