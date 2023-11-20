Минулої доби українські захисники ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 319 210 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 листопада 2023, 8:03
Втрати ворога за 19 листопада: 640 російських окупантів, 4 танки та 9 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 319210 (+640) осіб,
- танків — 5439 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 10168 (+2) од,
- артилерійських систем — 7748 (+4) од,
- РСЗВ — 899 (+1) од,
- засоби ППО - 588 (+0) од,
- літаків — 323 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5764 (+9),
- крилаті ракети — 1563 (+0),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10127 (+7) од,
- спеціальна техніка — 1097 (+1).
Джерело: Мінфін
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