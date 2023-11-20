Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої виконуючої обов'язки голови правління одного з українських банків за умисне ухилення від сплати податків. Їй також інкримінують підроблення офіційних документів, повідомили в БЕБ.
На Одещині банк ухилився від сплати 102 мільйонів гривень податків — БЕБ
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Що відомо
Співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області в ході слідчо-оперативних дій встановили, що фігурантка протягом двох місяців умисно не відображала у звітності зобов’язання з податку на додану вартість.
Ці дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 102 млн грн лише за цей період.
Під час проведення обшуку помешкання обвинуваченої з-поміж іншого детективи виявили георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.
На все майно накладено арешт.
Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу.
Досудове розслідування здійснювали детективи теруправління БЕБ в Одеській області, оперативний супровід — Управління Служби безпеки України в Одеській області, процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.
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