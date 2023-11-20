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20 листопада 2023, 9:21

На Одещині банк ухилився від сплати 102 мільйонів гривень податків — БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої виконуючої обов'язки голови правління одного з українських банків за умисне ухилення від сплати податків. Їй також інкримінують підроблення офіційних документів, повідомили в БЕБ.

Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої виконуючої обов'язки голови правління одного з українських банків за умисне ухилення від сплати податків.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області в ході слідчо-оперативних дій встановили, що фігурантка протягом двох місяців умисно не відображала у звітності зобов’язання з податку на додану вартість.

Ці дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 102 млн грн лише за цей період.

Під час проведення обшуку помешкання обвинуваченої з-поміж іншого детективи виявили георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

На все майно накладено арешт.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування здійснювали детективи теруправління БЕБ в Одеській області, оперативний супровід — Управління Служби безпеки України в Одеській області, процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 листопада 2023, 12:01
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…примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду…
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