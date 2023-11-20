На Одещині банк ухилився від сплати 102 мільйонів гривень податків — БЕБ

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Що відомо

Співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області в ході слідчо-оперативних дій встановили, що фігурантка протягом двох місяців умисно не відображала у звітності зобов’язання з податку на додану вартість.

Ці дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 102 млн грн лише за цей період.

Під час проведення обшуку помешкання обвинуваченої з-поміж іншого детективи виявили георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

На все майно накладено арешт.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування здійснювали детективи теруправління БЕБ в Одеській області, оперативний супровід — Управління Служби безпеки України в Одеській області, процесуальне керівництво — Одеська обласна прокуратура.