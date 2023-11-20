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20 листопада 2023, 9:01

Юань вперше випередив євро та став другою валютою у фінансуванні світової торгівлі — Reuters

Юань став другою за величиною валютою, яка використовується у фінансуванні світової торгівлі, що свідчить про зростання глобальних торгових амбіцій Китаю. Про це пише Reuters із посиланням на дані SWIFT.

Китайський юань випередив євро та став другою за величиною валютою, яка використовується у фінансуванні світової торгівлі, що свідчить про зростання глобальних торгових амбіцій Китаю.
Фото: depositphotos

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Зростання юаня

Частка китайської валюти в міжнародних платежах зросла з 4,82% у серпні 2023 року до 5,8% у вересні, що є максимальним показником за останні п'ять років, протягом яких ведеться статистика, пише LIGA.net.

Долар, як і раніше, зберігає перше місце у торгових розрахунках: у вересні його частка зросла до 84,15% проти 83,95% місяцем раніше.

Євро займає третє місце за популярністю у міжнародних платежах. У вересні його частка знизилася до 5,43% із 6,43% у серпні.

Глобальні компанії активно вирушають на боргові ринки Китаю, випускаючи рекордні обсяги облігацій у юанях та отримуючи значні суми грошей у материкових банках Китаю. Це дозволяє їм скористатися низькими процентними ставками у юанях, тоді як вартість фінансування в інших країнах зростає. Компанії та банки привертають рекордні суми через облігації, випущені в юанях на материку та в Гонконгу.

Збільшення обсягів запозичень у китайських банках призвело до того, що юань випередив євро, ставши другою найвикористовуванішою світовою валютою у сфері торговельного фінансування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Exba
Exba
20 листопада 2023, 11:22
#
Где-то на уровне статпогрешности, что евро, что юань…
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