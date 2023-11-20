Гривня зміцнилася на 11 копійок — курс НБУ

Національний банк України встановив на 20 листопада 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,1394 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 11 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 20 листопада встановив офіційний курс євро на рівні 39,25.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшав на 2 копійки у купівлі та продажу.

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