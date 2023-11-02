До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.
Курс валют на вечір 2 листопада: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 2 листопада
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Закриття 2 листопада
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Зміни
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36,35/36,37
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36,23/36,25
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12/12
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38,54/38,56
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38,56/38,57
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2/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−37,94 грн. Євро купують за 39,80 грн, а продають за 40,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−37,83, євро — 40,10−40,20 грн.
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