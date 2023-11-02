Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер, 2 листопада, схвалив законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки до другого читання. Про це повідомив перший заступник комітету Ярослав Железняк.
Скасування мораторію на податкові перевірки відтермінують до 1 грудня
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Що відомо
«Ухвалення законопроєкту — це одна з останніх вимог МВФ для рішення щодо траншу. Зараз цей текст має бути ухвалений партнерами», — пояснив Железняк.
За його словами, до тексту законопроєкту до другого читання в Раді внесено дві зміни:
- строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопад на 1 грудня;
- мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
Ці поправки підтримали 18 членів фінкомітету, четверо — утрималися.
Нагадаємо
У червні Верховна Рада частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо. У вересні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.
17 жовтня 2023 року Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки з 1 листопада.
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