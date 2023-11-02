У Латвії на законодавчому рівні заборонили авто з російькими номерами

В четвер, 2 листопада, Сейм Латвії ухвалив поправки до закону «Про дорожнє сполучення», які фактично забороняють у Латвії користуватися автомобілями, зареєстрованими в росії. Про це повідомляє Delfi.

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Як вимагає новий закон, власник автомобіля з номерами рф повинен перереєструвати його в Латвії або вивезти за межі країни не пізніше 14 лютого 2024 року.

Після цієї дати зареєстровані в росії автомобілі зможуть пересуватися Латвією лише транзитом (від кордону до кордону) протягом 24 годин і лише один раз. При цьому власник автомобіля буде зобов'язаний наперед подати інформацію про нього.

Транспортні засоби, власники яких порушать цей закон, будуть конфісковані. Планується, що такі автомобілі будуть передані Україні як допомога у боротьбі з державою-агресором.

Зміни законодавства спираються на роз'яснення Єврокомісії у тому, що санкції, запроваджені ЄС проти росії, поширюються і на зареєстрований у росії особистий транспорт громадян рф.

Нагадаємо

Країни Балтії повністю заборонили в'їзд автомобілів із російськими номерами з 13 вересня.

У лютому 2023 року парламент Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність України для підтримки українського суспільства.

На потреби України також передаються автомобілі, конфісковані у нетверезих водіїв.