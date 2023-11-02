Ощадбанк запускає нові послуги еквайрингу

Поповнення карток через власну POS-термінальну мережу — таку інноваційну послугу запровадив Ощадбанк для клієнтів. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Що це означає

Торгові мережі можуть віднині звернутись до банку, щоб підключити цей сервіс, і запропонувати своїм покупцям не лише знімати готівку на касах, а й навпаки — класти готівку на карткові рахунки. Це дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів «на руках», а також просувати cashless-технології в країні.

Ще однією безготівковою технологією Ощадбанку є додаток ОщадPAY — POS-термінал та касовий апарат у смартфоні. Більше 1,9 млн трансакцій на суму понад 1,5 млрд грн — такий обсяг платежів 7 тисяч користувачів цього сервісу здійснили за 10 місяців 2023 року. Це стільки ж, скільки за весь минулий рік.