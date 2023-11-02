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2 листопада 2023, 16:14 Читать на русском

ЄІБ виділить Україні гроші на два проєкти відновлення

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Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проєкти відновлення; перші два транші по 100 млн євро з запланованих загальних 450 млн євро можуть бути затверджені до кінця 2023 року.
Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проєкти відновлення; перші два транші по 100 млн євро з запланованих загальних 450 млн євро можуть бути затверджені до кінця 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

На що підуть кошти

У міністерстві зазначають, що кошти будуть розподілені на два проєкти. Перший — Ukraine Recovery III FL (250 млн євро, перший транш — 100 млн євро). Кошти будуть спрямовані на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури.

Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад.

Другий — Ukraine Water Recovery FL (200 млн євро, перший транш — 100 млн євро). Кошти у межах цього проєкту будуть спрямовані на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

«Гроші від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023. Меморандумом передбачено виділення загалом близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України», — йдеться в повідомленні.

За умови остаточного затвердження Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U, перші транші у розмірі 100 млн євро будуть підписані до кінця цього року.

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Джерело: Мінфін
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