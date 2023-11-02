Від початку повномасштабної війни зі спеціального рахунку, який відкрив Національний банк України, на потреби оборони перерахували майже 30 млрд грн, із них у жовтні — понад 19 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони перерахували майже 30 мільярдів
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кошти на оборону
Загалом з початку великої війни зі спецрахунку на потреби оборони НБУ перерахував:
- Національній гвардії України — понад 1,4 млрд грн;
- Національній поліції України — усього 1,65 млрд грн;
- Міністерству оборони України — понад 19,72 млрд грн;
- Державній прикордонній службі України — усього 1 млрд грн;
- Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України — понад 5,4 млрд грн;
- Державній службі України з надзвичайних ситуацій — понад 133,7 млн грн;
- РНБО України — 40,5 млн грн;
- Державній спеціальній службі транспорту — понад 207,5 млн грн;
- Службі безпеки України — понад 318,2 млн грн.
На 1 листопада 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,3 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 232 млн грн. Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 31 млрд грн в еквіваленті.
Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. З-за кордону в іноземних валютах надійшло майже 12,5 млрд грн в еквіваленті.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі