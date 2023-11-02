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2 листопада 2023, 14:02 Читать на русском

ДТЕК виграв суд на $267 млн проти росії щодо кримських активів

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти рф щодо захоплених активів в незаконно анексованому Криму. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов компанії ДТЕК проти рф щодо захоплених активів в незаконно анексованому Криму.

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Деталі

Відтак, арбітраж присудив росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Судовий процес за позовом «ДТЕК Крименерго» проти росії тривав з 2017 року.

Зазначається, що арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.

«ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії», — наголосили у компанії.

Передісторія

Як нагадали у пресслужбі, до незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією «ДТЕК Крименерго».

Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії після окупації Криму в 2014 році.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
2 листопада 2023, 14:06
#
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