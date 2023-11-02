Фонд держмайна у жовтні залучив на приватизаційних аукціонах 372 мільйони

Фонд державного майна України у жовтні провів 39 приватизаційних аукціонів, на яких продав активів на 372 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

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У жовтні ФДМУ вдалося провести 39 онлайн-аукціонів з приватизації, стартова вартість об'єктів у ході прозорої конкуренції зросла у 1,4 раза. Серед пропозицій були єдині майнові комплекси, складські та виробничі приміщення, адмінбудівлі і ветлікарні.

Загалом у торгах взяли участь 244 підприємці, в середньому за кожен лот змагалося більше ніж 6 учасників.

Найдорожчі активи жовтня

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф»: стартова вартість — 190,2 млн грн, переможна — 212,2 млн грн;

Складське приміщення у Києві: стартова вартість — 9,4 млн грн, переможна — 35 млн грн;

Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»: стартова вартість — 28,9 млн грн, переможна — 32,8 млн грн;

Хмельницьке протезно-ортопедичне підприємство: стартова вартість — 24,7 млн грн, переможна — 32 млн грн;

Цехи переробки деревини на Волині: стартова вартість — 2,1 млн грн, переможна — 20 млн грн.

На листопад вже заплановане проведення півсотні онлайн-аукціонів з приватизації, сумарно стартова вартість всіх лотів становить майже 133 млн гривень.