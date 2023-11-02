Обсяги купівлі населенням України валюти у жовтні перевищили обсяги її продажу на $739,4 млн, що на 66,4% більше від вересневого показника і вп’ятеро — серпневого. Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.
Чиста купівля валюти українцями у жовтні сягнула $739,4 млн. Це найбільший показник з лютого 2014 року
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Зростання купівлі
Зазначається, що востаннє населення у таких обсягах поповнювало свої запаси готівкової валюти у лютому 2014 року та кілька місяців перед цим.
У жовтні такий результат забезпечило як зростання чистої купівлі готівкової валюти вдвічі до вересня — до $380,1 млн, так і безготівкової на 37,4% — до $359,3 млн.
За даними Нацбанку, обсяг продажу населенням безготівкової валюти в жовтні знизився до $221,5 млн з $223,7 млн у вересні, тоді як обсяг купівлі підскочив з $485,3 млн до $580,3 млн.
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На готівковому ринку в жовтні купівля зросла — з $1,54 млрд до $1,74 млрд, тоді як продаж збільшився незначно: з $1,36 млрд до $1,368 млрд.
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