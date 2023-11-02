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2 листопада 2023, 12:23 Читать на русском

Чиста купівля валюти українцями у жовтні сягнула $739,4 млн. Це найбільший показник з лютого 2014 року

Обсяги купівлі населенням України валюти у жовтні перевищили обсяги її продажу на $739,4 млн, що на 66,4% більше від вересневого показника і вп’ятеро — серпневого. Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Обсяги купівлі населенням України валюти у жовтні перевищили обсяги її продажу на $739,4 млн, що на 66,4% більше від вересневого показника і вп’ятеро — серпневого.
Фото: depositphotos

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Зростання купівлі

Зазначається, що востаннє населення у таких обсягах поповнювало свої запаси готівкової валюти у лютому 2014 року та кілька місяців перед цим.

У жовтні такий результат забезпечило як зростання чистої купівлі готівкової валюти вдвічі до вересня — до $380,1 млн, так і безготівкової на 37,4% — до $359,3 млн.

За даними Нацбанку, обсяг продажу населенням безготівкової валюти в жовтні знизився до $221,5 млн з $223,7 млн у вересні, тоді як обсяг купівлі підскочив з $485,3 млн до $580,3 млн.

Відео: Рішення ФРС: Як це позначиться на доларових депозитах, ОВДП та курсі валют в Україні

На готівковому ринку в жовтні купівля зросла — з $1,54 млрд до $1,74 млрд, тоді як продаж збільшився незначно: з $1,36 млрд до $1,368 млрд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Alex2006
Alex2006
2 листопада 2023, 12:58
#
Бідний пан StalverDen, він так довго вважав, що населення не купує долар і тому курс зріс до 42 не через дії населення, хоча це вже давно було доведено) https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193412/
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