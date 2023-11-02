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2 листопада 2023, 10:16 Читать на русском

Вартість землі в Україні з початку року зросла на 10,4%

Середньозважена ціна на землю в Україні за підсумками січня-вересня 2023 року зросла на 10,4% - до 38,5 тис. грн/га. Про це йдеться у звіті про стан ринку земель в Україні, підготовлений експертами Київської школи економіки, пише Інтерфакс-Україна.

Середньозважена ціна на землю в Україні за підсумками січня-вересня 2023 року зросла на 10,4% - до 38,5 тис.
Фото:depositphotos

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Яка вартість землі

Аналітики відзначили, що в Україні 31,1 млн га землі перебуває у приватній власності, тому зростання ціни на 10,4% дорівнює збільшенню капіталізації ринку сільгоспземель на 115,1 млрд грн, що відповідає приблизно десятій частині доходів загального фонду бюджету країни у 2023 році.

«У вересні 2023 року середньозважена ціна одного гектара всіх сільгоспземель склала 38,45 тис. грн. При цьому середньозважена ціна на землю з цільовим призначенням „для ведення товарного сільськогосподарського виробництва“ була вищою за середню і склала 39 тис. грн/га. Це означає, що „товарні“ землі цінуються ринком дещо більше, ніж інші види сільськогосподарських земель в Україні», — йдеться в дослідженні.

Читайте: З нового року с/г землі зможуть купувати українські компанії: як це вплине на ціни

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Де найдорожча земля

За інформацією експертів KSE, найвищі ціни на земельні ділянки сільгосппризначення спостерігаються в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях та Київській та Полтавській областях. Найнижчі - на територіях, охоплених бойовими діями, а також у фронтових областях.

Згідно з дослідженням, у третьому кварталі 2023 року було зроблено 21,4 тис. транзакцій купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення площею 43,5 тис. га, що незначно відрізняється від показників другого кварталу, коли за ідентичної кількості договорів купівлі-продажу було реалізовано 44 тис. га сільгоспугідь.

Водночас у другому та третьому кварталах 2023 року ринок землі був значно активнішим, ніж у першому кварталі, коли було укладено 15,7 тис. угод сукупною площею 32 тис. га.

У четвертому кварталі ринок землі може ще більше зрости, адже після завершення жнив та вивільнення додаткових ресурсів для купівлі землі очікується активізація покупців та збільшення попиту на купівлю земельних ділянок, прогнозують у KSE.

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Джерело: Мінфін
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